COVID-19 produce pagube materiale serioase pentru Ion Tiriac | Cati bani a pierdut din cauza imposibilitatii de a organiza turneele de la Madrid

Conform celor mai probabile scenarii, Ion Tiriac nu va putea organiza in acest an turneele ATP si WTA de la Madrid.

COVID-19 afecteaza nu doar situatia financiara a tenismenilor, ci si veniturile incasate de organizatorii celor mai puternice competitii ale sezonului.

Printre ei, miliardarul Ion Tiriac a primit o veste nefericita, pe fondul raspandirii coronavirusului. Oficialii ATP si WTA au luat decizia de a suspenda circuitele pana in 7 iunie, lucru care inseamna anularea turneelor ATP Masters 1000 si WTA Premier Mandatory de la Madrid, intreceri ale caror patron este tocmai fostul mare tenismen roman.

Sansele de reprogramare ale turneelor de la Madrid in 2020 sunt mici, avand in vedere contextul amanarii turneului de la Roland Garros



Turneul WTA, unde Simona Halep a fost finalista in 2019 si campioana in sezoanele 2016-2017 ar fi trebuit sa se desfasoare in saptamana 2-9 mai, iar intrecerea ATP, care il are drept campion en-titre pe Novak Djokovic avea startul si finalul programate cu cate o zi mai tarziu, intre 3-10 mai.

Conform Adevarul, Ion Tiriac obtinea anual un profit net de 30 de milioane de euro in urma organizarii celor doua turnee in capitala Spaniei, prin urmare o parte consistenta din aceasta suma va fi pierduta in acest an. Mai mult decat atat, Primaria Madridului si Statul Spaniol vor avea si ele de suferit pe plan financiar, competitiile de tenis din cel mai mare oras al Spaniei aducand anual un profit de 176 de milioane de euro.

Luand in considerare tensiunile provocate de amanarea turneului de la Roland Garros pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie, interval urmat de sezonul asiatic pe hard, sansele de reprogramare ale turneelor pentru acest an sunt reduse, avand in vedere ca intrecerile din Miami si Monte Carlo au fost deja anulate pentru anul in curs.