Criza pentru Ion Tiriac pe fondul pandemiei de coronavirus? Cine este romanul care are cu 200 de milioane de dolari mai mult decat fostul tenismen devenit miliardar

Din articol Daniel Dines are cu 200 de milioane de dolari mai mult decat Ion Tiriac

Ion Tiriac nu mai este cel mai bogat om din Romania.

CEO si fondator al companiei UIPath, Daniel Dines este IT-istul roman care l-a depasit pe miliardarul Ion Tiriac in topul celor mai bogati romani, potrivit clasamentului realizat de Forbes.

Cu o avere apreciata la 1,4 miliarde de dolari americani, omul care „vrea un robot pentru fiecare persoana" se afla cu 200 de milioane de dolari in fata lui Ion Tiriac, o performanta remarcabila avand in vedere diferenta de varsta intre cei doi miliardari (47, respectiv 80 de ani).

Daniel Dines are cu 200 de milioane de dolari mai mult decat Ion Tiriac



Daniel Dines a devenit in 2019 primul miliardar din lume datorat afacerilor cu roboti, la 22 de ani dupa ce absolvise Facultatea de Matematica si Informatica la Universitatea din Bucuresti.

Ion Tiriac s-a retras din tenis in anii '70, dar are in CV nu doar un titlu la Roland Garros in 1970 obtinut la dublu alaturi de Ilie Nastase, ci si ani de antrenorat la cel mai inalt nivel, printre elevii sai de-a lungul timpului numarandu-se tenismeni faimosi, precum Boris Becker, Marat Safin sau Guillermo Vilas.