Deși clubul îi are în vedere pe foștii săi jucători Florin Bratu (46 de ani / liber de contract, ultima dată la Metaloglobus), Adrian Mutu (47 de ani / ultima dată la Petrolul Ploiești) și Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani / ultima dată la FCU Cluj, în negocieri avansate acum cu FCV Farul), informații dinspre club indică că ar fi preferat tot un antrenor străin, în pole position găsindu-se trei antrenori croați, experimentați și liberi de contract.

Varianta 1 - Goran Tomic

Goran Tomic (49 de ani) a jucat ca atacant la Sibenik, Vicenza, AEK Atena, Reggina, RB Salzburg, Lierse și Henan FC, între 1994 și 2006. Ca antrenor a lucrat la cluburile Sibenik, Beijing Baxy, Tianjin Songjiang, Zhejiang Yiteng, Istra 1961, Shenzhen FC, Lokomotiva Zagreb, Rijeka, Al Nasr Dubai și Al Bataeh.

În palmaresul său se găsesc Croatian First Football League Manager of the Year (2021-2022 / + un loc 2 în ierarhia sezonului 2019-2020), Chinese League One Manager of the Year (2014), două finale de Cupa Croației (2019-2020, 2021-2022) și cinci distincții de Cel mai bun antrenor al lunii în Hrvatski Prva Liga.

În fotbalul croat are un profil apropiat de cel al lui Zeljko Kopic, fiind considerat un constructor de echipe. Folosește cu precădere un sistem de joc 4-2-3-1, caracterizat de jurnaliștii croați ca "opusul total al mingii lungi pe atacant".

Varianta 2 - Mario Cvitanovic

Mario Cvitanovic (51 de ani) a evoluat ca fundaș pentru Dinamo Zagreb, Hellas Verona, Venezia, Genoa, Napoli, Germinal Beerschot și Energie Cottbus și a strâns 9 selecții pentru prima reprezentativă croată. Ca antrenor a lucrat la Dinamo Zagreb II, Dinamo Zagreb, Al Wehda, Sibenik, Lokomotiva Zagreb și FK Sarajevo.

Echipele sale folosesc de obicei un sistem diferit (4-2-3-1) față de cel utilizat de Kopic (4-3-3), dar filosofia ambilor se bazează pe posesie prelungită, verticalizări rapide și un presing sufocant, după fiecare pierdere a posesiei.

Varianta 3 - Zeljko Sopic

Zeljko Sopic (51 de ani) a evoluat ca mijlocaș la NK Zagreb, Borussia Monchengladbach, Rot Weiss Ahlen, NK Zagreb, Slaven Belupo și Lokomotiva Zagreb. A fost sub contract cu NK Rudes, Dinamo Zagreb II, Dinamo Zagreb, Al Ain B, Al Ain Abu Dhabi, Sabah FK, HNK Gorica, Rijeka, Widzew Lodz și Osijek.

În Croația este recunoscut pentru promovarea juniorilor și pentru faptul că echipele sale aveau unele dintre cele mai mici medii de vârstă din campionat. Sistemul său favorit este 4-1-4-1, ocazional schimbat în 4-2-3-1, și încearcă să promoveze posesia balonului, scheme dinamice, schimbarea pozițiilor jucătorilor între linii și un stil ofensiv de joc.