Ștefan Berciu, partener al lui CFR Cluj prin TSC

Ștefan Berciu este cunoscut în Ardeal ca "unul dintre milionarii discreți ai Clujului", fiind unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din județ. Omul de afaceri a avut mai multe businessuri cu Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, cel mai mediatizat fiind un proiect de locuințe în zona Sopor, aproape de Baza Sportivă Gheorgheni, întins pe 2.7 hectare de teren.



În 2021, Berciu chiar a devenit partener al trupei de pe "Dr. Constantin Rădulescu" prin intermediul TSC (Transilvania Smart City), cel mai mare proiect imobiliar din Europa de Sud-Est (10.000 de unități locative / apartamente, mall, școală, grădiniță, creșă, spații de recreere, parcuri).



Afaceriștii clujeni Berciu și Gal, prezenți la inaugurarea lui Donald Trump

Recent, Berciu, consul onorific în România al statului african Burundi, a dat lovitura, fiind ales de către Trump Organization, după întâlniri cu Eric Trump (fiul președintelui SUA și vicepreședinte executiv al Trump Organization), Larry Glick (vicepreședinte executiv al Trump Organization) și Daniel Constantin (CEO Trump International), să realizeze două proiecte imobiliare de anvergură pe segmentul de lux (terenuri de golf și hoteluri).



Conform presei locale clujene, acestea sunt plănuite a se ridica în zona Otopeni (jud. Ilfov), în vecinătatea terenurilor deținute de omul de afaceri Ion Țiriac, și în Cluj Napoca, pe dealul Borzaș (cartierul Someșeni), în cadrul proiectului "Transilvania Smart City". Trump Tower de lângă București ar urma să cuprindă un hotel de mari dimensiuni, restaurante, magazine de lux și un casino, la doar câteva minute distanță de Aeroporturile Otopeni și Băneasa.



La începutul anului, afaceriștii Ștefan Berciu și Avram Gal au fost printre puținii români prezenți la ceremonia de învestire a lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA, alături de politicienii George Simion, Mihai Neamțu și Victor Ponta.

