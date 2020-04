Ion Tiriac, in atentia americanilor! Ce au scris dupa ce afaceristul roman a pierdut titlul de cel mai bogat om de sport al lumii

Ion Tiriac a fost pana de curand cel mai bogat om de sport din lume.

Ion Tiriac le-a atras atentia americanilor, care au vorbit despre succesul sau ca om de afaceri. Romanul a fost pana de curand cel mai bogat om de sport din lume, insa in 2020, Michael Jordan, fostul mare baschetbalist, a reusit sa il depaseasca.

Sports Casting aminteste ca averea lui Ion Tiriac se ridica la 1.2 miliarde de dolari si fac un scurt rezumat al afacerilor de succes pe care le-a avut romanul:

"Surprinsi sa-i vedeti numele atat de sus pe lista? Nu sunteti singurii. Ion Tiriac nu are un nume rasunator, dar succesul sau ca om de afaceri dupa retragerea din sport l-a transformat intr-unul dintre cei mai bogati oameni de sport din lume. De fapt, a fost cel mai bogat om de sport din lume pana in acest an, cand Michael Jordan l-a depasit.

In 1990, Tiriac a fondat o banca in Romania, iar apoi a imprumutat succesul acesteia in mai multe afaceri, inclusiv un imperiu imobiliar. Astaz, Tiriac detine, de asemenea, mai multe reprezentante auto, afaceri in retail si chiar o companie aeriana. Cel mai substantial mod in care Tiriac isi cheltuie banii este pe masini. Pana anul trecut avea peste 400 de vehicule.", scriu cei de la Sports Casting.

Averea neta a lui Michael Jordan a ajuns in acest an la 2.2 miliarde de dolari, oferindu-i titlul de cel mai bogat fost sportiv din lume.