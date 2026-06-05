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Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

Iar Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo: ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”.

Croații despre Kopic

Presa din Croația a preluat imediat subiectul.

Sub titlul ”Kopić părăsește Dinamo București. Suporterii i-au dedicat un banner în limba croată”, publicația Index.hr notează:

”ŽELJKO KOPIĆ (48) nu mai este antrenorul echipei Dinamo București. Specialistul croat și-a reziliat de comun acord contractul cu clubul român după doi ani și jumătate de colaborare. Kopić și Dinamo tocmai au încheiat un sezon în care au terminat pe locul patru în prima ligă românească, pentru ca apoi să piardă cu 2-1 în fața FCSB în finala barajului din Conference League, ratând calificarea europeană.

El a preluat un club care lupta pentru supraviețuire și l-a condus spre vârful clasamentului. Kopić a preluat conducerea echipei Dinamo în decembrie 2023, găsind clubul pe penultima poziție în clasament. El a reușit să îmbunătățească rezultatele și să asigure clubului un loc în prima ligă a fotbalului românesc prin baraje.

Sub conducerea lui Kopić, Dinamo a făcut apoi un pas înainte și a luptat în fruntea clasamentului în următoarele două sezoane. Anul trecut, echipa a jucat în play-off și a terminat pe locul șase, iar locul patru ocupat anul acesta este cel mai bun rezultat al clubului de la locul trei obținut în 2017.

Fanii: Te iubim, Željko!

Munca lui Kopić a fost recunoscută și de presa românească, care l-a desemnat de două ori cel mai bun antrenor al anului. De asemenea, a primit de mai multe ori premiul pentru antrenorul lunii. A fost, de asemenea, asociat cu postul de selecționer al naționalei României, dar nu s-a concretizat nimic.

Antrenorul croat era, de asemenea, foarte îndrăgit de suporteri, care, la ultimul meci al sezonului, înainte să se afle că va părăsi clubul, i-au dedicat un banner în limba croată: „Ai venit ca un străin. Și ai devenit un «câine roșu» pentru totdeauna. Te iubim, Željko!”.

Fanii lui Dinamo NU CRED că Zeljko Kopic pleacă!

Reacțiile suporterilor la postarea clubului sunt mai mult decât elocvente:

”E prank de ala?”

”Era evident ca nu avea sens sa mai stea sub o conducere asa incompetenta”

”Dezastru.....sa vină Burcă sau Stoicanetti. Este de noaptea minții ce se întâmplă acum la Dinamo. În loc să avem continuitate, să contruim un lot capabil alături de un antrenor ce a reușit să îți aducă o identitate în joc, noi preferăm experimentele. Ce antrenor român disponibil se poate ridica în momentul de față la nivelul lui Kopic?”

”Sper ca e doar o gluma!?😡🤬”

”Ne așteaptă din nou Liga 2 !! Mulțumim Nicolescu și întregul staff”

”Ce maaaaaa?????!”

”Ne am nenorocit… felicitări dl președinte”

”Foarte bine că pleacă, nu se complace cu asemenea conducători mincinoși și superficiali!

Toate cele bune, mister!”

”Ne-am dus , gata!”

”Nu pot să cred ca a plecat , singurul om competent pe care l am avut , l am pierdut”

”Sa plece Nicolescu!😡”

”Nu se poate”

”Asta chiar e horror, am ramas fara cuvinte”

”Se anunta iar un an greu”

”Mai bine pleca Nicolescu, decât Kopic…”

”Nu cred așa ceva…..”

”Nu cred .....”