VIDEO A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani

A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani Tenis
Alexandru Hațieganu
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Serena Williams revine în tenis, la aproape patru ani de la ultimul meci jucat.

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Serena Williamsreveniresezonul de iarbăTenis WTA44 de aniqueens
Din articol

Serena Williams s-a întors în circuitul profesionist de tenis, la trei ani și jumătate de la ultima partidă oficială jucată.

Sportiva americană cu 23 de titluri de mare șlem își reîncepe activitatea cu o participare în proba de dublu, chiar în eleganta întrecere de la Queen's.

Serena Williams va juca la Queen's

Pe iarbă, unde a performat extraordinar, Serena Wililams va face echipă alături de cea mai promițătoare jucătoare a tenisului canadian, Victoria Mboko.

Sora mai mică a familiei Williams va juca în turneul de dublu de la Queen's grație unei invitații primite din partea organizatorilor.

În formă fizică bună, Serena Williams este așteptată să primească un wildcard și în proba individuală a competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Oficialii turneului de mare șlem din Marea Britanie nu au luat încă deciziile finale de alocare a invitațiilor de joc pentru ediția din acest an, programată în perioada 29 iunie - 12 iulie.

Serena Williams a slăbit 15 kilograme de când s-a lăsat de tenis

Anumite voci susțin că revenirea Serenei Williams în tenis nu vine în mod necesar la pachet cu obiectivul de a câștiga un nou titlu de mare șlem, ci, mai degrabă, cu o promovare mai bună a injecțiilor cu GLP-1.

După ce a născut doi copii, Serena Williams a recurs la injecții cu GLP-1 și a slăbit un număr impresionant de kilograme, atrăgând multă atenție asupra aspectului său fizic.

Serena Williams

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