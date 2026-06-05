Serena Williams s-a întors în circuitul profesionist de tenis, la trei ani și jumătate de la ultima partidă oficială jucată.

Sportiva americană cu 23 de titluri de mare șlem își reîncepe activitatea cu o participare în proba de dublu, chiar în eleganta întrecere de la Queen's.

Serena Williams va juca la Queen's

Pe iarbă, unde a performat extraordinar, Serena Wililams va face echipă alături de cea mai promițătoare jucătoare a tenisului canadian, Victoria Mboko.

Sora mai mică a familiei Williams va juca în turneul de dublu de la Queen's grație unei invitații primite din partea organizatorilor.