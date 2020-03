Ion Tiriac a dezvaluit cati bani castiga din tenis in anii '60 intr-un an in care bifa 15 turnee castigate, dar si care este unul dintre regretele care il apasa.

Ion Tiriac a relatat cati bani reusea sa castige din tenis in anii '60, deceniu in care fostul tenismen roman se duela in turneele de mare slem cu tenismeni precum Rod Laver, Roy Emerson, Ken Rosewall sau John Newcombe.

"Nu aveam nici mijloacele sa imi cumpar masini. Noi, pe vremea aceea, daca castigam o suta de dolari pe saptamana era o suma buna. In 1968, mi se pare am castigat vreo 15 turnee mai mici, dintre care cel mai rau am facut la Wimbledon si Roland Garros, unde am ajuns in primii opt. Am castigat tot anul 5000 de dolari, dintre care 4950 i-am dat imediat pentru un Mercedes 280S", a declarat Ion Tiriac in cadrul emisiunii Super SPEED la Pro TV.

"Noi am trait alte vremuri. Nastase, spre exemplu e mai tanar cu sapte ani, iar sapte ani fac mare diferenta la inceputurile acelea. Eu sunt baiatul cu razboiul. Am trait razboiul, am vazut avioanele care lansau bombe si toata treaba asta. Am trait si anii '50, care au fost grei, din toate punctele de vedere: mancare, imbracaminte etc. Am facut 100 de kilograme dupa ce m-am lasat de tenis, pe atunci aveam 77, am crescut si nu pot sa regret nimic in viata mea, insa singurul lucru pe care mi-l imput este ca nu am putut sa fac o adevarata familie, sa ma duc la serviciu la 8 dimineata, sa vin la 5 dupa-masa acasa, sa fac 20 de copii si sa-i am cu mine peste tot. Eu tot timpul am fost ala cu mai putin talent, dar cu mai multa munca. Intotdeauna am incercat sa fiu un pic mai bun maine decat astazi, iar asta la un moment dat te fura si nu mai ai limite, nu mai poti sa iti imparti timpul", a mai povestit Ion Tiriac, actualmente la varsta de 80 de ani.

"I-am zis lui Tiriac sa ne uitam la australieni, care erau cei mai la moda atunci. Newcombe, Laver, Rosewall, Fraser, Stolle ca sa vedem ce fac ei si am aflat ca era un anume Harry Hopman, mare antrenor, care ii innebunea cu pregatirea fizica. Azi pare de ras, dar ii punea sa sara peste fileu de 100 de ori dintr-o parte in alta! Iti dai seama?" a povestit Ilie Nastase despre pregatirea fizica a tenismenilor acelei generatii, amintiti mai sus.