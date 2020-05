Ion Tiriac demoleaza una dintre cele mai inalte cladiri din Bucuresti, aflata chiar langa stadionul Giulesti!

Miliardarul va construi in locul turnului comandat de Nicolae Ceausescu un cartier rezidential si un bloc cu 80 de etaje.

Una dintre companiile lui Ion Tiriac a demolat toate cladirile joase, care apartineau Societatii Romane de Ascensoare, de pe un teren aflat in imediata apropiere a Stadionului Giulesti si a Podului Grant, si lucreaza la daramarea Turnului IFMA, una dintre cele mai inalte cladiri din Bucuresti, care avea 114 metri inaltime. Acesta a fost finalizat in 1988, la ordinul direct al lui Nicolae Ceausescu, si era utilizat pentru testarea lifturilor ce urmau sa fie instalate la Casa Poporului, fiind una dintre cele mai sigure structuri din Capitala din punct de vedere seismic.

Pana sa se inceapa demolarea lui, turnul era a patra cladire ca inaltime din Bucuresti, dupa Sky Tower (137 metri), Catedrala Mantuirii Neamului (120m) si Globalworth Tower (118m). In locul sau, spun expertii imobiliari, ar urma sa se construiasca un complex rezidential si o cladire de birouri de 80 de etaje, care are ca termen de finalizare anul 2023.

Nu este prima cladire imensa din Bucuresti al carui proprietar este un om apropiat de sport, pentru ca George Copos, fostul patron al Rapidului, a finalizat de curand Ana Tower (110 metri), in zona Expozitiei. Anul acesta, Ion Tiriac a pierdut titlul de cel mai bogat fost sportiv, el avand o avere de 1.2 miliarde de dolari si fiind depasit de fostul baschetbalist Michael Jordan, care are o avere estimata la 1.8 - 2,2 miliarde de dolari. De asemenea, pe plan intern, el se gaseste in spatele fratilor Paval, proprietarii Dedeman (2.1 - 2.3 miliarde de dolari), si in urma lui Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath (1.4 miliarde de dolari).