Cadoul de o suta de dolari facut de Simona Halep care l-a dezamagit cumplit pe Ion Tiriac: "O astept eu pe ea la colt, sa ma pacaleasca cu una mai de calitate" 

Ion Tiriac nu s-a declarat multumit de valoarea cadoului pe care l-a primit din partea Simonei Halep de ziua lui.

De Ziua Europei, Ion Tiriac va implini 81 de ani, dar miliardarul roman este un sarbatorit pretentios in ceea ce priveste calitatea cadourilor pe care le primeste.

Intr-un interviu acordat Roxanei Ciuhulescu in cadrul emisiunii Promotor, Ion Tiriac a dezvaluit povestea clipei in care Simona Halep i-a facut cadou un trabant, masina pe care colectionarul nu o detinea la acea vreme.

Ion Tiriac: "Nu valoreaza mai mult de 100 de dolari, ca mi-a facut-o cadou Simona"



"Are si semnatura pe ea. A pierdut un pariu cu mine. S-a hotarat sa-mi dea o masina pe care n-o aveam. In loc sa nimereasca vreun Ferrari, un Maserati sau vreun Rolls Royce... Nu a costat-o mai mult de 100 de dolari. Dar o astept eu pe ea la colt si pana la urma ma pacaleste cu una mai de calitate", a declarat Ion Tiriac pentru Promotor.

Simona Halep va avea sansa de a se revansa in luna mai a acestui an, numarul 2 WTA avand in aceasta perioada mai mult timp liber ca niciodata, sezonul fiind suspendat cel putin pana la data de 7 iunie.