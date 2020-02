O arena de 300 de milioane de euro ar putea intra in gestiunea lui Ion Tiriac | Cum vrea miliardarul roman sa cucereasca intreaga scena a tenisului din capitala Spaniei 

Ion Tiriac este aproape de a perfecta o mare lovitura pe piata tenisului mondial.

In ceea ce priveste tenisul, Ion Tiriac poate deveni proprietarul absolut al capitalei Spaniei. Detinator al licentelor turneelor ATP si WTA din Madrid, miliardarul roman a facut o cerere oficiala adresata Primariei Madridului pentru a administra el insusi Arena Caja Magica, una dintre cele mai mari stadioane de tenis din lume.

Cu o capacitate de 12,442 de locuri si un cost de constructie estimat la 300 de milioane de euro, Caja Magica a gazduit Cupa Davis, cele doua turnee ATP si WTA, dar cu toate acestea nu acumuleaza profit.

Ion Tiriac: "Daca voi manageria arena, ma voi concentra pe tenis"



Ion Tiriac s-a oferit, asadar, sa gestioneze Caja Magica pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, iar in prezent negociaza cu primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida Navasques pentru a prelungi cu 10 ani parteneriatul dintre turneele ATP-WTA si Caja Magica.

"Sunt pregatit sa preiau acest complex, inca de maine. Lucrez de 65 de ani in tenis si vreau ca aceste terenuri sa se umple de turnee de juniori. Am deja un club in Romania, unde sunt doua mii de copii care joaca hochei. Spania este numarul 1 la padel, dar daca as manageria Caja Magica ma voi concentra pe tenis," a relatat Ion Tiriac, potrivit Mundo.