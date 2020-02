Copos a dat lovitura: a construit una dintre cele mai inalte cladiri din Bucuresti, care a costat 80 de milioane de euro

George Copos a renuntat la fotbal, dar ii merge de minune in afaceri.

George Copos, fostul patron al Rapidului, care a ramas un apropiat al noului club FC Rapid 1923, s-a asociat, in 2012, cu Global Trade Centre pentru a construi un urias bloc de birouri de peste 100 de metri inaltime. Proiectul era gandit sa fie finalizat mai devreme, dar a fost stopat dupa izbucnirea crizei financiare din 2008. In 2017, Copos a cumparat participatia de 50% a GTC, ramanand singurul proprietar al imobililului Ana Tower, o constructie ridicata pe un teren cu amprenta de 3.250 mp de pe Bulevardul Expozitiei. Cladirea a fost finalizata in 2019, avand 43.700 mp inchiriabili, adica 35.500 mp pe cele 25 de etaje, iar circa 8.200 mp sunt alocati unei parcari cu 365 locuri subterane si supraterane.

Investiția pentru dezvoltarea imobilului a fost de circa 80 milioane de euro, grupul Ana, detinut de Copos, venind cu jumatate din investitie din fonduri proprii, in timp ce pentru restul de bani necesari a facut un imprumut pe 15 ani la CEC Bank, de la care a primit si o linie de credit de mai multe milioane de euro, pentru finantarea TVA aferenta proiectului. De curand, afaceristul a primit acceptul Primariei Sectorului 1 pentru a transforma, partial, etajul tehnic al Ana Tower intr-un spatiu de birouri premium, unde si-ar putea stabili propriul sediu, conform informatiilor publicate de site-urile economice.

Primul chirias al Ana Tower este compania PwC, care a inchiriat circa un sfert din cladire, intreg gradul de ocupare a ajuns la 50%, iar restul spatiilor urmeaza sa fie contractate in perioada urmatoare. Ana Tower are si 20 de statii de incarcare pentru vehicule electrice, dublu fata de cerintele necesare obtinerii certificarii LEED Platinum. Turnul va dispune de 360 de locuri de parcare si are aproape 1.300 de metri patrati dedicati serviciilor, grupate la primul subsol si la parterul cladirii. In momentul in care va fi complet inchiriata, cladirea de birouri va aduce incasari anuale din chirii de aproape 10 milioane de euro.

George Copos are o avere estimata la 180-200 de milioane de euro. Impreuna cu fosta sotie, Cristiana, si fiica sa, Alexandra, el are afaceri in domeniul panificatiei (lantul de magazine Ana Pan), proiecte imobiliare si 7 hoteluri in Bucuresti (Athenee Palace Hilton, Crowne Plaza), Eforie (Europa, Ana Aslan Health Spa) si Poiana Brasov (Bradul, Poiana Residence si Sport). De asemenea, Copos mai detine si Ana IMEP, companie care produce motoare electrice. Fabrica lui Copos din Pitesti produce motoare electrice pentru masini de spalat, printre clienti numarandu-se Gorenje (Slovenia), Fagor (Spania), Vestel (Turcia si Rusia) si Indesit (Italia). Tot la Ana IMEP se produc motoare electrice pentru uscatoare si hote, dar si pentru anumite echipamente auto (sistemul de stergatoare).

George Copos a preluat clubul de fotbal Rapid in anul 1993, iar in 2013 a vandut pachetul majoritar de actiuni oamenilor de afaceri Adrian Zamfir si Nicolae Cristescu. Cat timp Copos a fost patron, Rapid a castigat doua titluri in Liga 1 (1999, 2003), 4 Cupe ale Romaniei (1998, 2002, 2006 şi 2007) si 4 Supercupe ale Romaniei (1999, 2002, 2003 si 2007), iar in sezonul 2005-2006, clubul a ajuns pana in sferturile de finala ale Cupei UEFA, unde a pierdut la limita calificarea in fata FCSB.