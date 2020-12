Cosmin Olaroiu, un sigur pas pentru a semna cu o echipa din Europa! "As zice da imediat!" Anunt de ULTIMA ORA

Cosmin Olaroiu (51 de ani) a reusit performanta de a castiga titlul in acest an alaturi de Jiangsu Suning.

Dupa performantele incredibile reusite in China, Cosmin Olaroiu isi doreste o noua provocare in Europa.

Antrenorul roman spune ca are o singura conditie pentru a reveni pe continent: sa fie o echipa cu un proiect pe termen lung unde sa poata construi.

"Ce planuri am? Daca as primi ceva din Europa care sa ma motiveze as accepta, dar nici nu pot sa ma duc undeva unde n-am nicio sansa. Daca mi se pune pe masa un proiect, unde eu vad posibilitatea de a construi, de a urca echipa, de a realiza ceva pe plan mai lung, as zice da imediat", a spus Olaroiu pentru Gazeta.

Olaroiu o antreneaza pe Jiangsu din martie 2018, iar in acest an a reusit performanta de a castiga campionatul in China. De asemenea, romanul a fost aproape sa reuseasca eventul dupa ce s-a calificat in finala Cupei. Acolo a fost invins de Shandon Luneng, scor 0-2.

Ultima oara cand Olaroiu a antrenat in Europa a fost in 2011, cand a fost pe banca FCSB-ului. In acel final de sezon reusea sa ridice trofeul Cupei Romaniei.