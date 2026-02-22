OFICIAL Game over! Clubul de tradiție din Anglia, retrogradat matematic cu 13 etape înainte de final

Game over! Clubul de tradiție din Anglia, retrogradat matematic cu 13 etape înainte de final Fotbal extern
Final dramatic pentru una dintre fondatoarele fotbalului englez.

sheffield wednesdayChampionship
Sheffield Wednesday a scris o pagină tristă de istorie. Înfrângerea din derby-ul cu Sheffield United, scor 1-2, a confirmat retrogradarea matematică în League One, cu nu mai puțin de 13 etape înainte de finalul sezonului din Championship.

Sheffield Wednesday pică în „C” cu 13 etape înainte de final

Este un moment fără precedent în fotbalul englez. Niciun club profesionist nu a mai retrogradat atât de devreme din punct de vedere matematic.

Sezonul de coșmar a fost decis și de penalizarea drastică de 18 puncte din cauza datoriilor, care a făcut imposibilă revenirea în clasament.

La momentul redactării acestui articol, clubul are în cont -7 puncte, cu un golaveraj de -46.

Formația Sheffield Wednesday a fost fondată în anul 1867. Clubul are în palmares patru titluri de campioană a Angliei și trei Cupe FA, iar timp de decenii a fost o prezență constantă în prima ligă. 

Echipa își dispută meciurile de acasă pe celebrul Hillsborough Stadium, stadion pe care evoluează din 1899. Mai mult, Sheffield a fost membru fondator al Premier League în 1992.

Alte subiecte de interes
"Cel mai dezastruos start de meci". Cardiff a ratat două penalty-uri în 10 minute. Cât s-a terminat meciul cu Sheffield Wednesday
"Cel mai dezastruos start de meci". Cardiff a ratat două penalty-uri în 10 minute. Cât s-a terminat meciul cu Sheffield Wednesday
Se pregătește de Premier League și Mondial! Românul de 19 ani care joacă pentru naționala Canadei este omul momentului la Sheffield Wednesday
Se pregătește de Premier League și Mondial! Românul de 19 ani care joacă pentru naționala Canadei este omul momentului la Sheffield Wednesday
Fosta campioană a Angliei revine în Premier League după mai bine de 20 de ani!
Fosta campioană a Angliei revine în Premier League după mai bine de 20 de ani!
Americanii investesc la clubul englez susținut și sponsorizat de Ed Sheeran!
Americanii investesc la clubul englez susținut și sponsorizat de Ed Sheeran!
