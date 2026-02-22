Sheffield Wednesday a scris o pagină tristă de istorie. Înfrângerea din derby-ul cu Sheffield United, scor 1-2, a confirmat retrogradarea matematică în League One, cu nu mai puțin de 13 etape înainte de finalul sezonului din Championship.

Sheffield Wednesday pică în „C” cu 13 etape înainte de final

Este un moment fără precedent în fotbalul englez. Niciun club profesionist nu a mai retrogradat atât de devreme din punct de vedere matematic.

Sezonul de coșmar a fost decis și de penalizarea drastică de 18 puncte din cauza datoriilor, care a făcut imposibilă revenirea în clasament.