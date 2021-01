Cosmin Olaroiu, la un pas sa preia echipa nationala! Dezvaluirile incendiare facute de antrenor: "Au venit dupa mine. Nu ma feresc sa spun asta!"

Cosmin Olaroiu (51 de ani) isi doreste sa antreneze echipa nationala a Romaniei.

Actualul antrenor al lui Jiangsu Suning, in China, a vorbit deschis despre toate ofertele pe care le-a avut din partea FRF pentru a prelua echipa nationala a Romaniei.

Cosmin Olaroiu spune ca, in vremea cand Razvan Lucescu era selectioner, a fost la un singur pas de a-l inlocui.

"M-a tentat echipa nationala! Am renuntat la contractul din Qatar ca sa vin antrenorul echipei nationale a Romaniei cand era Razvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis sa-l mai lase un meci. Intre timp am primit o oferta, i-am spus presedintelui de atunci, Mircea Sandu, ca nu mai am cum sa astept. Razvan daca ar fi castigat ar fi avut sanse in continuare si-atunci nu era fair-play sa fie inlocuit. Le-am spus ca voi accepta oferta pe care am primit-o, Razvan a castigat acel meci si a demisionat. Atunci am fost aproape, mi-as fi dorit foarte mult", a spus Olaroiu pentru Gazeta.

Cosmin Olaroiu: "Dupa ce a plecat Daum trebuia sa semnez, dar nu m-a lasat echipa de club"

Olaroiu spune ca in mandatul lui Razvan Burleanu de presedintele FRF, Andrei Vochin a mers personal la Dubai pentru a-l convinge sa preia nationala, imediat dupa plecarea lui Cristoph Daum:

"Pentru mine ar fi o onoare sa antrenez echipa nationala a Romaniei. Cand a venit presedinte domnul Burleanu au venit si la Dubai. Nu ma feresc sa spun. Andrei Vochin a fost la Dubai si a vorbit cu mine. Aveam contract. Dupa ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei. Am mers la conducerea clubului si le-am spus ca mai am contract cu ei cinci luni, sa accepte sa ma lase la echipa nationala in paralel cu Al Ahli. Aveam doua actiuni in noiembrie si martie, dupa care terminam contractul si puteam sa vin la echipa nationala. N-au vrut! Apoi am mers in China", a mai dezvaluit Olaroiu.

Olaroiu: "Daca se va ivi o posibilitate, nu voi spune nu"

Antrenorul spune ca in cazul in care va fi din nou dorit pe banca echipei nationale va asculta deschis propunerea, insa in acest moment are incredere deplina in ceea ce face Mirel Radoi:

"In momentul asta nici nu ma pot gandi! Stiti foarte bine de ce! N-am cum sa ma gandesc!

Daca se va ivi aceasta posibilitate, nu voi spune nu, dar in momentul de fata e mai mare nevoie de un antrenor tanar, asa cum e Mirel, cum a fost Cosmin, decat de un antrenor ca mine sau ca Razvan. Echipa noastra are nevoie sa creasca, iar acesti oameni tineri o pot face sa creasca odata cu ei. Pentru ca ei sunt dornici de performanta", a mai spus Cosmin Olaroiu.

Olaroiu antreneaza la Jiangsu Suning din martie 2018, iar in acest sezon a reusit sa castige campionatul din China si sa ajunga pana in finala Cupei.