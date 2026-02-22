La finalul partidei, căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, a analizat succesul echipei sale, apoi a vorbit despre echipa națională și concurența cu Raul Opruț pentru postul de fundaș stânga.

Nicușor Bancu: „Bravo lui Opruț! Eu vreau să fiu aici pe primul loc”

„Am fost ținuți cu picioarele pe pământ după perioada infernală cu trei meciuri foarte grele. Mister ne-a ținut motivați și asta a contat foarte mult. Dacă nu aveam atitudine și seriozitate, alta era soarta meciului. Mă bucur că am înțeles ce ne-a cerut și am meritat victoria.

Meciurile acestea sunt cele mai grele. Campionate câștigi dacă bați adversarele mai mici pe hârtie. Noi anii trecuți nu făceam asta, dar anul acesta am reușit și se vede, suntem pe locul 1”, a declarat Bancu.

Întrebat despre concurența de la națională cu Raul Opruț, fundașul Craiovei a avut un răspuns direct.

„Bravo lui Opruț! Să fie sănătos, cât mai multe goluri. Eu vreau să fiu aici pe primul loc, altceva nu mă interesează.

Sunt foarte fericit, am auzit ce a spus domnul Mircea Lucescu. Mă bucur că este alături de noi. Dacă voi fi acolo, nu știu, mister știe cel mai bine. Vom încerca să facem treaba cea mai bună și să ne calificăm”, a spus Bancu.

În acest sezon, Nicușor Bancu a bifat 32 de meciuri pentru Universitatea Craiova și a oferit trei pase decisive, fiind cotat la un milion de euro.

De cealaltă parte, Raul Opruț traversează cea mai bună perioadă a carierei la Dinamo București. Fundașul stânga are 31 de meciuri, șase goluri și două pase decisive.

Pentru Universitatea Craiova urmează un duel pe teren propriu cu Metaloglobus București, ultima clasată din Superliga.

Partida este programată sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.