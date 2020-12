BREAKING NEWS! Olaroiu s-a calificat in finala Cupei Chinei dupa un meci dramatic castigat la loviturile de departajare!

Echipa lui Cosmin Olaroiu, Jiangsu Sunning, a invins la loviturile de departajare pe Tianjin Teda.

In mansa tur a semifinalelor Cupei Chinei, disputata pe terenul echipei lui Olaroiu, cele doua au terminat la egalitate, scor 1-1.

Meciul retur de la Tianjin s-a terminat fara goluri, iar, pentru ca in Cupa Chinei nu functioneaza regula golurilor marcate in deplasare, s-a trecut direct la executarea loviturilor de departajare.

Aici Jiangsu Sunning s-a impus cu scorul de 4-2 si s-a calificat astfel in finala competitiei, unde va intalni invingatoarea dintre Shandong Luneng si Wuhan Zall.

Cel mai probabil echipa calificata va fi Shandong Luneng, care a castigat prima mansa in deplasare cu scorul de 5-0.

Cosmin Olaroiu are sansa de a realiza eventul in acest an, dupa ce a castigat si titlul in Super Liga Chineza.