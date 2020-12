DOI antrenori romani ai anului in 2020! Surpriza URIASA cand s-au numarat voturile! Lucescu si Olaroiu au terminat amandoi pe primul loc

Cosmin Olaroiu si Razvan Lucescu au castigat premiul pentru 'Antrenorul Anului' la gala Gazetei Sporturilor.

Cei doi au terminat cu acelasi numar de puncte in ancheta Gazetei. Pe locul 2 a venit Dan Petrescu.

Olaroiu a castigat recent campionatul in China cu Jiangsu Suning, performanta uriasa intr-un campionat dominat de echipe cu bugete gigantice. Lucescu a punctat si el: are in 2020 3 trofee importante: Liga Campionilor Asiei, campionatul in Arabia Saudita si Cupa Regelui.

Lucescu si Olaroiu castiga impreuna 'meciul' anului 2020, dupa ce in 2006, cand au avut cea mai importanta confruntare pe banca, Olaroiu s-a impus. Atunci, Steaua a trecut de Rapid in sferturile de finala ale Cupei UEFA. A fost la cateva secunde de o finala istorica in fata Sevillei, insa Middlesbrough si Maccarone s-au opus.