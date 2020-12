Pleaca Olaroiu de la chinezi?! Antrenorul, pregatit pentru o noua provocare! "Am nevoie de ceva care sa ma faca sa-mi depasesc limitele!" 

Cosmin Olaroiu a facut istorie in China, pe banca tehnica a celor de la Jiangsu Suning.

Antrenorul a declarat ca acum simte nevoia unei provocari, lasand sa se inteleaga ca si-ar dori sa plece de la clubul cu care mai are contract inca un sezon.

"Imi place sa-mi gasesc o provocare adevarata, mereu mi-am impus asa ceva. Am nevoie de un challenge care sa ma motiveze, care sa ma duca la alt nivel.

Mai am aici un an de contract, dar eu imi doresc sa gasesc ceva care sa ma puna in competitie cu mine, sa-mi arunc practic mie manusa, sa-mi depasesc limitele. Asta imi doresc, dar nu depinde doar de mine", a declarat Olăroiu la gsp.ro.

De-a lungul carierei de antrenor, Cosmin Olaroiu a trecut pe la FC National, Steaua, Poli Timisoara, Al Hilal, Al Saad, Al Ain, Al Ahli, Shabab Dubai si pe la nationala Arabiei Saudite.