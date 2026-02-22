Arsenal s-a impus clar în derby-ul cu Tottenham, scor 4-1, într-un meci care a avut loc în runda 27 din Premier League, care s-a jucat pe „Tottenham Hotspur Stadium”.

Golurile „tunarilor” au fost marcate de Eze (32', 61') și Gyokeres (47', 90+4'), în timp ce unica reușită a lui Spurs a fost semnată de Kolo Muani (34').

Florin Manea a intrat în direct și a explodat: „Voi ați luat-o razna?!”

Agentul lui Radu Drăgușin a intrat în direct în emisiunea Play on Sport de pe VOYO, acolo unde Costin Ștucan i-a avut invitați pe Robert Niță, Cristi Pulhac și Ion Alexandru.

Florin Manea s-a enervat în urma analizei făcute de Cristi Pulhac în legătură cu jocul lui Radu Drăgușin.

„Băi, Cristi eu de la tine aveam pretenții mai mari. Dacă îl prinde pe Gyokeres, a luat distanță prea mare, dacă nu îl prinde, e lent. Tu știi că este primii 5% din lume ca viteză, ca fundaș central? Știi asta?

La Tottenham nici nu putem să intrăm pe stadion că e totul vândut de două luni, iar noi vorbim despre Radu că e slab, dar Arsenal este cea mai bună echipă la ora actual.

Mie mi s-a părut că a jucat foarte bine, cum de altfel l-au lăudat și englezii, dar noi vedem mereu alt meci, aici în România.”, a spus Florin Manea în exclusivitate la Play On Sport.

Fostul fundaș de la Dinamo i-a dat imediat replica impresarului și i-a explicat ce nu i-a plăcut în prestația lui Radu Drăgușin.

„Ai avut televizorul cu purici? Hai mă, îi găsim scuze acum. E un jucător bun, nu zice nimeni acum, dar doar spun ce greșeli face. Noi ne dorim să joace, dar trebuie să fim și realiști”, a explicat Cristi Pulhac.

Lucrurile s-au inflamat, iar Florin Manea i-a răspuns lui Cristi Pulhac.

„Voi ați luat-o razna?! E un jucător bun... Joacă în Premier League, e un jucător foarte bun! Nu poți să îi zici că e lent, își arăt niște statistici, știi să citești, nu?”, a tunat Florin Manea la Play On Sport pe VOYO..

Ce a făcut Radu Drăgușin în derby-ul cu Arsenal

Radu Drăgușin a fost integralist în derby-ul cu Arsenal și a avut o prestație solidă. În prima repriză, a fost cel mai bun fundaș al lui Tottenham, reușind să respingă o minge de pe linia porții și să resolve multe faze în defensivă.

Cu toate acestea, în a doua parte „tunarii” s-au dezlănțuit și au fost mult mai agresivi, iar la golul de 3-1 marcat de Eze, fundașul român greșit și a oferit mult prea ușor mingea adversarilor.

În urma acestui rezultat, Tottenham este pe poziția a 16-a în Premier League, la doar patru puncte de zona retrogradării.