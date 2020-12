Dezvaluiti INCREDIBILE facute de Olaroiu: "I-am facut asta lui Radoi cand era la dus! A fugit pe holul hotelului cu dusul dupa el!" Nu s-a stiut nimic pana acum

Radoi nu va uita niciodata faza asta! :)

Glume pe care i-a facut-o prietenul Olaroiu intr-un cantonament il va urmari toata viata. Intr-un interviu acordat playsport.ro, Olaroiu si-a adus aminte de farsa care i-a crescut rau pulsul lui Radoi. Un sarpe de jucarie l-a adus in pragul unui atac de panica.

"Cand petreci mult timp cu jucatorii, ai parte de multe momente haioase, glume intre ei. De exemplu, Radoi nu suporta serpii. Intr-un cantonament i-am pus un sarpe de plastic in baie. Initial, gandisem un alt loc strategic unde sa-l pun, dar m-am temut ca fuge Mirel pe geam, in loc sa iasa pe usa. Cand a vazut sarpele, Radoi era sub dus si a luat-o la fuga pe holul hotelului, cu tot cu para dusului in mana", a spus Olaroiu pentru playsport.ro.

Olaroiu si Radoi au lucrat impreuna la Steaua, Al Hilal, Al Ain si Al Ahli.