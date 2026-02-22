Derby-ul din etapa a 27-a din Premier League a fost decis de golurile marcate de Eze (32, 61) și Gyokeres (47, 90+4), în timp ce pentru Spurs a înscris Kolo Muani, în minutul 34.

Radu Drăgușin a fost integralist. Fundașul român a avut o primă repriză solidă, în care a respins o minge de pe linia porții și a intervenit sigur în mai multe situații dificile.

După pauză, londonezii au cedat însă inițiativa, iar la golul de 3-1 Drăgușin a pierdut mingea în construcție, fază care a cântărit greu în economia rezultatului.

Florin Manea a intrat în direct și a declanșat scandalul

Prestația lui Drăgușin a fost analizată în studio, iar intervenția telefonică a lui Florin Manea a dus rapid la un conflict verbal.

„Robert! Nu știam unde e fața mea de masă, ți-ai făcut tu costum din ea!”, a spus Manea.

Replica lui Robert Niță nu a întârziat: „Dacă ai față de masă cum vezi și la televizor, nu mă miră!”.

Dialogul a continuat pe același ton. „Nici la meci nu poți să intri, băi, Robert Niță!”, a adăugat agentul.

„Dar nici n-am mers la meci”, a răspuns Niță.

Schimbul de replici a degenerat, iar finalul a fost la fel de tensionat: „Hai, sună-ne mâine, că ne deranjezi! Să-i spui sărut-mâna lui Drăgușin că ți-a dat și ție să-ți iei un costum”, a încheiat fostul fotbalist.

Eșecul din derby complică serios situația lui Tottenham în clasament. Echipa se află pe locul 16, la doar patru puncte de zona retrogradării.