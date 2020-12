Infrangere pentru Olaroiu in finala Cupei Chinei! Antrenorul a trecut pe langa o dubla ISTORICA pe banca celor de la Jiangsu Suning

Cosmin Olaroiu a ratat ocazia de a face eventul in China.

Echipa romanului, Jiangsu Suning, a fost invinsa cu 2-0 in finala Cupei Chinei, de Shandong Luneng, ambele goluri fiind marcate in repriza secunda.

Cosmin Olaroiu ramane, insa, cu titlul istoric cucerit pe banca celor de la Jiangsu Suning, pentru care antrenorul va incasa un bonus 3,5 milioane de dolari.

Pana la finala Cupei Chinei, Olaroiu a fost izolat, alaturi de fotbalistii sai, pentru 4 luni. "Noi suntem inchisi de 120 de zile intr-un complex cu 7 hoteluri, in care sunt cazate toate echipele. Nu avem voie sa iesim. Deloc! Psihic este destul de dificil de asimilat, jucatorii au si ei familii, copii", declara Olaroiu inaintea meciului.

In urma infrangerii din finala, Jiangsu Suning a ramas cu o singura Cupa in palmares, cucerita in 2015, pe cand antrenorul chinezilor era Dan Petrescu. Echipa a mai pierdut pana acum alte doua finale, in 2014 si 2016.