Olaroiu si alte celebritati l-au felicitat pe Benny pentru victorie! Luptatorul si-a pregatit deja meniul traditional pentru sarbatori: "Sunt roman, despre asta este Craciunul!"

Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari in cadrul galei Glory 76 din Rotterdam, sambata seara.

Dupa victoria rasunatoare impotriva lui Badr Hari, Benny a primit din partea fanilor si nu numai mii felicitari. Luptatorul roman a povestit faptul ca unii dintre sustinatorii sai i-au trimis videoclipuri in care se rugau, plangeau de bucurie sau in care erau cat pe ce sa sparga televizoarele. :) Printre sustinatorii lui Benny s-au aflat si antrenorul roman Cosmin Olaroiu, cantaretii Ruby si Connect-r sau vloggeri din intreaga lume.

"Ce ma bucura foarte tare este ca am avut un feedback mult peste asteptari. Nu puteti sa va dati seama cat de mult ma bucur ca am adus fericire in sufletul romanilor, pentru ca sunt roman si reprezint aceasta tara.

Am primit mesaje, clipuri, oameni care isi rupeau tricourile de pe ei, oameni care se rugau in genunchi, oameni care zbierau sau care mai sa sparga televizorul! Chestia asta e de ajuns pentru mine, imi da motivatie sa continui si sa aduc Romaniei glorie.

"Olaroiu, baiatul lui, Ruby, Connect-r, m-au felicitat! Oameni din presa cu care n-am avut contact, oameni din strainatate, vloggeri, a fost un feedback extraordinar, nu ma asteptam la asta", a declarat Benny Adegbuyi la conferinta de presa.

Benny a dezvaluit de asemenea si meniul pe care il va avea de Sarbatori. :)

"Sunt roman si voi manca porc, cozonac, un pahar de palinca sau de vin, despre asta sunt sarbatorile. La inceputul anului revenim din nou la treaba."