Dayro Moreno (40 de ani) a mai făcut un meci de nota 10 la Once Caldas, în 4-2 sâmbătă cu Fortaleza în Apertura Columbiei, cu două goluri marcate ('47 și '75 - al doilea cu călcâiul) și o pasă decisivă minunată în debutul meciului ('10).

⚽🤩 ¡La magia de Dayro Moreno brilló en el triunfazo de Once Caldas 4-2 contra Fortaleza! 👉 Los ‘albos’ ganaron en la octava jornada de #LALIGAxWIN con doblete de Dayro Moreno y goles de Jefry Zapata y Deinner Quiñones. pic.twitter.com/92ZZP0ure1

Deja golgheter all-time al fotbalului columbian (acum cu 378 de goluri înscrise în fotbalul profesionist), Dayro a mai bifat un record cu prilejul ultimei partide.

Fostul atacant al lui FCSB a devenit și golgheterul all-time din istoria clubului Once Caldas, momentan la egalitate cu argentinianul Sergio Galvan Rey (171 de reușite).

”Dayro Moreno l-a egalat pe Sergio Galván Rey și adaugă un alt capitol de aur la istoria sa; a arătat clar că, atunci când vine vorba de goluri, numele său este întotdeauna în discuție.

Încă un record pentru golgheterul nostru!

Și pregătiți-vă... Pentru că Dayro nu a venit să egaleze istoria, a venit să o depășească”, a postat după meci Once Caldas.