VIDEO Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB

Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB Fotbal extern
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Columbianul a ajuns la 40 de ani și demonstrează meci de meci că vocile care îl cer în lotul naționalei la Campionatul Mondial din 2026 chiar au dreptate.

TAGS:
Dayro MorenoFCSBonce caldas
Dayro Moreno (40 de ani) a mai făcut un meci de nota 10 la Once Caldas, în 4-2 sâmbătă cu Fortaleza în Apertura Columbiei, cu două goluri marcate ('47 și '75 - al doilea cu călcâiul) și o pasă decisivă minunată în debutul meciului ('10).

Deja golgheter all-time al fotbalului columbian (acum cu 378 de goluri înscrise în fotbalul profesionist), Dayro a mai bifat un record cu prilejul ultimei partide.

Fostul atacant al lui FCSB a devenit și golgheterul all-time din istoria clubului Once Caldas, momentan la egalitate cu argentinianul Sergio Galvan Rey (171 de reușite).

”Dayro Moreno l-a egalat pe Sergio Galván Rey și adaugă un alt capitol de aur la istoria sa; a arătat clar că, atunci când vine vorba de goluri, numele său este întotdeauna în discuție.

Încă un record pentru golgheterul nostru!

Și pregătiți-vă... Pentru că Dayro nu a venit să egaleze istoria, a venit să o depășească”, a postat după meci Once Caldas.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că tot bat recorduri la echipa pe care o iubesc. 

Am înscris destule goluri cu călcâiul, chiar a fost frumos și cel de acum. Nu mă opresc aici, vreau să marchez cât mai multe goluri. 

Pentru Campionatul Mondial competiția este puternică, cu toții muncim pentru asta, cine nu vrea să fie acolo și să poarte tricoul naționalei?”, a spus la finalul partidei Dayro, în dialog cu La Patria.

Cele 378 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

171 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei

1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 378 de goluri

2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 357 de goluri

3. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri

4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) - 345 de goluri

5. Juan Pablo Angel (retras) - 291 de goluri

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Foto: Once Caldas

