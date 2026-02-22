VIDEO EXCLUSIV Gestul simbolic care a precedat despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr., după cinci ani

Gestul simbolic care a precedat despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr., după cinci ani Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac au pus capăt relației.

Tenis WTA Transylvania Open 2026 Transylvania Open Turneu WTA Cluj-Napoca Sorana Cirstea Alexandru Tiriac
Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) și Alexandru Țiriac (49 de ani) nu mai formează un cuplu, după o relație întinsă pe durata a aproximativ cinci ani.

Discretă în public, relația dintre Cîrstea și Țiriac s-a încheiat în aceeași manieră, fiul fostului campion de la Roland Garros confirmând ruptura, în urma unor schimbări de priorități în viețile celor doi.

Sorana Cîrstea l-a căutat pe Alexandru Țiriac, prima dată, după victoria din finala Transylvania Open 2026

Anunțul vine la două săptămâni după ce Sorana Cîrstea și-a trăit „cea mai bună săptămână a vieții,” conform propriilor spuse de la Cluj-Napoca, unde a ieșit campioană în ediția 2026 a Openului Transilvaniei.

După finala de la Cluj, Cîrstea a bătut palma cu Țiriac. Prima îmbrățișare i-a oferit-o mamei

După victoria din finala de vis de la Transylvania Open, 6-0, 6-2 cu Emma Răducanu, Sorana Cîrstea l-a căutat, prima dată, pe Alexandru Țiriac, iar acesta din urmă a felicitat-o printr-o strângere de mână. Logistic, ar fi fost dificil ca Sorana Cîrstea să urce în lojă pentru un gest mai călduros, ca o îmbrățișare, dar, în lumina noilor informații, grăitoare devin, în primul rând, relativa lentoare cu care Alexandru Țiriac a coborât treptele lojei din Arena BT pentru a o felicita pe Sorana Cîrstea, iar, în al doilea rând, faptul că Sorana Cîrstea și-a îmbrățișat mama abia după ce a căutat reacția fostului iubit, Alexandru Țiriac.

Sorana Cîrstea l-a numit pe Alexandru Țiriac „prietenul ei,” în ceremonia de premiere organizată după finala Transylvania Open 2026, în data de 7 februarie. Sorana Cîrstea i-a mulțumit prietenului Alexandru Țiriac pentru încrederea nemărginită pe care i-a insuflat-o, inclusiv în perioadele în care jucătoarea din Târgoviște renunțase să mai viseze la noi titluri, în carieră.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și modul în care m-a încurajat,” a spus Sorana Cîrstea, în cadrul ceremoniei de premiere.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rever cluj to 2026
Fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu a explicat la Poveștile Sport.ro impactul lui Ion Țiriac Jr. în viața jucătoarei de tenis

Reaprinderea flăcării și o a doua parte a carierei în care Sorana Cîrstea a reușit să dezvolte o constanță impresionantă în top 30 WTA, a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul și s-a calificat într-un al doilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, toate acestea se datorează impactului avut de Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea, a afirmat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în excusivitate pentru SPORT.RO.

„Aș fi vrut să lucrez mai mult cu ea. Ne-am oprit, poate, prea devreme. Nu cred că am apreciat corect, la momentul respectiv, următorii pași ai Soranei.

Părea că nu își mai dorește foarte mult să joace tenis și nu era mulțumită cu o poziție de prima sută, de locurile 60-70. Am avut discuții clare cu ea, iar, pe fondul acela, era greu să aduc ceva în plus.

„Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta.”

Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat.

Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze.

Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

