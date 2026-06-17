Aflat la meciul cu numărul 200 în tricoul Argentinei, Messi a marcat în minutele 17, 60 și 76, iar fotbalistul de la Inter Miami a stabilit o mulțime de borne impresionante.

Messi a ajuns la 16 goluri la Cupa Mondială și a egalat recordul all-time deținut de germanul Miroslav Klose. Starul Argentinei are șanse mari să depășească această bornă, având în vedere că a fost doar primul meci de la CM 2026.

Cum arată acum clasamentul golgheterilor all-time la Cupa Mondială

1. Miroslav Klose (Germania) - 16 goluri (24 de partide)

2. Lionel Messi (Argentina) - 16 goluri (27 de partide)

3. Ronaldo (Brazilia) - 15 goluri (19 partide)

4. Gerd Muller (Germania) - 14 goluri (13 partide)

5. Kylian Mbappe (Franța) - 14 goluri (15 partide)

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