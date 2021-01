Unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo e REVOLTAT: "Unii au primit bani din drepturile TV, eu nu!" Ce a spus dupa victoria cu Gaz Metan

Banii din drepturile TV o ajuta pe Dinamo sa isi mai achite din datorii.

Clubul a primit aproximativ 500 000 de euro in cursul zilei de marti, bani veniti din partea detinatorului de drepturi TV. Cei care au preluat conducerea clubului au ales sa plateasca o parte din jucatori cu banii primiti.

Cei care si-au primit parte din salarii au fost cei care au acceptat sa semneze intelegeri noi cu suporterii-actionari, renuntand la o luna sau doua din salariile restante. Totodata, jucatorii au acceptat sa isi micsoreze salariile pana in vara, insa nu toti au fost de acord cu ideea.

Paul Anton si Andrei Radu sunt doi dintre jucatorii care nu au acceptat propunerile suporterilor, iar dupa meciul cu Gaz Metan, Anton a dezvaluit ca nu a primit niciun ban, in ciuda faptului ca restul coechipierilor sai primisera.

"Le multumim suporterilor pentru devotament, e formidabil ce fac. Stiti bine povestea, miercuri, niste baieti din echipa au primit niste bani din drepturile TV. Nu eu raspund de ce doar unii au luat. Eu nu am luat! Nu mai conteaza, nu mai vorbesc. Cat am contract, imi fac treaba. Nu stiu cine a hotarat cum se impart banii. A fost zi de meci, nu m-am implicat in discutii ce nu tin de fotbal", a spus Paul Anton la finalul meciului.