"Am avut cel putin 3 oferte mai bune, dar am ales cu sufletul!" Ce a declarat Steliano Filip dupa debutul la Dinamo

Dinamo a castigat meciul cu Gaz Metan Medias, scor 2-1.

La finalul partidei in care a debutat dupa revenirea in Stefan cel Mare, Steliano Filip a declarat ca a gasit o echipa puternica, un lot valoros, si ca spera ca alaturi de suporteri sa o poata salva pe Dinamo in acest sezon.

"Important e ca am castigat, aveam mare nevoie de cele 3 puncte in cursa pentru playoff. Ma bucur ca am revenit cu o victorie si sper sa o tinem pe aceasta linie. Dinamo are jucatori de valoare, ma bucur ca am mai jucat cu majoritatea dintre ei si sper sa facem treaba buna impreuna pentru ca este un lot valoros.

Nu vreau sa vorbesc direct de probleme dupa primul meci. Am venit cu sufletul si imi doresc sa pun umarul pentru a salva echipa. Sper sa o scoatem la capat impreuna cu suporterii. Ne bucuram ca am dat dovada de caracter si ma bucur ca am reusit sa castigam.

Nu s-a pus problema sa primesc nu stiu ce suma de bani. E clar ca la Dinamo se incearca mereu sa se scoata ceva in evidenta. Va spun doar ca am mai avut cel putin 3 oferte mai bune ca cea de aici, dar am venit cu sufletul si nu vreau sa comentez ce apare in presa pentru ca nu este adevarat", a declarat Steliano Filip dupa meciul cu Gaz Metan.