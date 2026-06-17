FOTO Haaland a văzut ce a făcut Messi și a postat doar 4 cuvinte după Argentina - Algeria

Haaland a văzut ce a făcut Messi și a postat doar 4 cuvinte după Argentina - Algeria CM 2026
SPORT.RO
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Erling Haaland, starul naționalei Norvegiei, s-a numărat printre numele mari care au reacționat după seara de vis a lui Lionel Messi de la Cupa Mondială: triplă în Argentina - Algeria 3-0.

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Erling HaalandThomas MullerLionel MessiArgentinaCupa Mondiala
Din articol

Cu trei goluri marcate contra Algeriei, Lionel Messi a ajuns la 16 reușite la Cupa Mondială și l-a egalat pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori all-time de la turneul final.

Erling Haaland și Thomas Muller au reacționat după tripla lui Lionel Messi din Argentina - Algeria

Messi, care a devenit și cel mai vârstnic jucător care izbutește o triplă la Cupa Mondială, l-a impresionat și pe Erling Haaland. Starul lui Manchester City a postat un selfie pe Snapchat alături de mesajul "Messi este un nebun".

Postarea a venit la doar câteva ore după ce și Erling Haaland a avut un debut excelent la Cupa Mondială. Norvegianul a reușit o dublă în victoria cu Irak, din grupa I, scor 4-1.

Thomas Muller (36 de ani), fostul mare jucător al lui Bayern Munchen, campion mondial cu Germania în 2014, a postat și el un mesaj similar pe rețelele sociale, atașând o fotografie dintr-un duel cu Lionel Messi din MLS.

Cum arată acum clasamentul golgheterilor all-time la Cupa Mondială

  • 1. Miroslav Klose (Germania) - 16 goluri (24 de partide)
  • 2. Lionel Messi (Argentina) - 16 goluri (27 de partide)
  • 3. Ronaldo (Brazilia) - 15 goluri (19 partide)
  • 4. Gerd Muller (Germania) - 14 goluri (13 partide)
  • 5. Kylian Mbappe (Franța) - 14 goluri (15 partide)

Alte borne impresionante ale lui Lionel Messi după Argentina - Algeria 3-0

  • Messi a devenit primul fotbalist care evoluează la 6 ediții diferite de Cupă Mondială
  • Messi a devenit cel mai vârstnic fotbalist care izbutește o triplă la Cupa Mondială, la 38 de ani și 357 de zile. Precedentul record era deținut de Roger Milla (38 de ani și 34 zile)
  • Messi a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri la Cupa Mondială din afara careului, nu mai puțin de 5, egalând recordul brazilianului Rivellino
  • Tripla lui Messi contra Algeriei a venit la exact 20 de ani după ce marca primul său gol din carieră la Cupa Mondială  

Sursa: Opta

  • Messi argentina algeria 6
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