Cu trei goluri marcate contra Algeriei, Lionel Messi a ajuns la 16 reușite la Cupa Mondială și l-a egalat pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori all-time de la turneul final.

Erling Haaland și Thomas Muller au reacționat după tripla lui Lionel Messi din Argentina - Algeria

Messi, care a devenit și cel mai vârstnic jucător care izbutește o triplă la Cupa Mondială, l-a impresionat și pe Erling Haaland. Starul lui Manchester City a postat un selfie pe Snapchat alături de mesajul "Messi este un nebun".