Meciul este programat joi seară, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

”Primăvară europeană sau transfer în străinătate?” Răspunsul lui Ștefan Baiaram

La conferința de presă premergătoare jocului, Baiaram a primit o întrebare dificilă.

Atacantul a recunoscut că, deși își dorește să facă pasul la o echipă din străinătate, își dorește să devină campion cu Universitatea Craiova și să ajungă în primăvara europeană cu formația din Bănie.

”Primăvară cu Craiova! Îmi doresc să iau titlul cu Craiova și să ies dintr-o grupă. Un gol ar fi extraordinar, important e să câștigăm, să scoatem un rezultat pozitiv. Nu contează dacă înscriu sau dacă dau assist”, a răspuns fotbalistul oltenilor.

Ștefan Baiaram: ”Mister îmi dă încredere la fiecare antrenament!”

Referitor la meciul cu Mainz, Baiaram a transmis că își dorește să își ajute echipa cu gol sau pasă decisive, chiar dacă spune că partida va fi una extrem de dificilă.

”Va fi o partidă dificilă. Avem meci european, întâlnim un adversar foarte bun, chiar dacă în ultima perioadă nu stă foarte bine în clasament în campionatul Germaniei. Au mai multe puncte în Conference League, acest lucru ne face să fim mobilizați 100% și să dăm 100% mâine. Sperăm să scoatem un rezultat pozitiv.

Este un meci foarte important pentru mine. Îmi doresc din tot sufletul să fac o figură frumoasă mâine seară. Nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut, sunt concentrat doar pe meciul ce va urma, să dau 100%, asta îmi doresc și să scoatem un rezultat pozitiv.

Mă simt foarte bine, Mister îmi dă încredere la fiecare antrenament. Știu că pot să îmi ajut echipa la fiecare meci și asta o să încerc să fac”, a mai spus Baiaram.

