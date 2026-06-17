Ceea ce face oferta Totogaming și mai atractivă este miza minimă necesară pentru participare. Jucătorii pot deveni eligibili pentru Sport Jackpot cu un pariu de doar 2 RON. Odată plasat un pariu calificat, utilizatorii sunt înscriși automat în tragerea la sorți și au șansa de a câștiga unul dintre nivelurile jackpotului progresiv: Bronze, Silver, Gold sau Platinum.

Nivelul Platinum, cel mai mare dintre toate, necesită un pariu minim de 25 RON. Totogaming a ales aceste praguri accesibile pentru a face experiența Sport Jackpot unică și disponibilă pentru cât mai mulți utilizatori. Iar reacția jucătorilor nu a întârziat să apară. Feedbackul primit de la clienți a fost unul pozitiv încă de la lansare.

„Am vrut doar să vă spun că a fost o idee bună să adăugați Sport Jackpot. Astăzi am primit și eu unul și nu mă așteptam deloc”, a transmis un utilizator echipei de Suport Clienți Totogaming.

Câștigătorii Sport Jackpot sunt selectați aleatoriu printr-un sistem automatizat, iar premiile sunt creditate direct în conturile lor de joc.

The World Calls for Play, iar Totogaming a pregătit unele dintre cele mai valoroase atuuri ale sale pentru a face parte din cel mai mare spectacol al lumii.