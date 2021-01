Anuntul socant care face inconjurul lumii! Vedeta de Mondial cu 67 de meciuri in nationala a murit la doar 45 de ani din cauza Covid!

Mehrdad Minavand a decedat la varsta de 45 de ani din cauza infectie cu noul coronavirus.

Iranianul a decedat miercuri, dupa ce saptamana trecuta a fost internat la unitatea de terapie intesiva a spitalului din Teheran. Minavand si-a inceput cariera la clubul de fotbal Pas din Teheran, în 1994, iar un an mai tarziu a semnat cu Persepolis. Aripa stanga a jucat pentru Sturm Graz si Charleroi in Belgia, inainte sa se intoarca din nou la Persepolis in 2002.

Minavand a evoluat in echipa nationala de fotbal a Iranului la Cupa Mondiala din 1998. Pentru nationala Iranului a jucat 67 de meciuri si a reusit sa inscrie 4 goluri. In sezonul 1998-199 a castigat capionatul si cupa in Austria cu Sturm Graz.