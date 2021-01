Vin intariri din Spania la Dinamo! "E deja pe drum!" Ce fotbalist a fost sfatuit sa nu calce in Romania

Dinamo a castigat meciul cu Gaz Metan Medias, scor 2-1.

La finalul partidei, managerul sportiv Marius Nicolae a vorbit despre situatia de la club, despre promisiunile spaniolilor si despre programul infernal al echipei.

"E foarte importanta aceasta victorie, mai ales pentru moralul baietilor. Urmeaza meciurile cu UTA, Craiova si FCSB. Vine un program infernal. Incepem destul de slab partidele, dar uite ca s-au motivat bine baietii si am reusit sa intoarcem rezultatul. Tot ceea ce fac suporterii, DDB, este ceva senzational. Au fost spre 100 de oameni care au deszapezit terenul azi.

Baietii au primit o parte din bani, multi dintre ei. Urmeaza si ceilalti. Usor, usor se indreapta lucrurile si la noi. Banii sunt de la DDB, de la sponsori, parteneri, nu de la spanioli. Probabil spaniolii au intrat in silenzio stampa. Chiar nu mai este nicio veste de la ei!

O situatie ciudata, urata! Incercam legal ca Dinamo sa fie luata din mainile acestor oameni de rea-vointa. Manana si tranquillo, asta au spus intotdeauna. Oamenii astia au mintit cum rar mi-a fost dat sa vad. Nu mai crede nimeni in ei", a declarat managerul sportiv de la Dinamo.

Marius Nicolae a dezvaluit si ce transfer a incercat Dinamo in aceasta iarna, dar si pe cine au reusit sa convinga sa vina in Stefan cel Mare.

"Imi este foarte greu sa aduc jucatori. Am avut un portar pe lista noastra, cu 160 de meciuri la Zenit, 11 selectii in nationala Rusiei. Ne-a refuzat. Agentii i-au zis sa nu calce in Romania, desi poate el ar fi vrut. Azi a fost titular in Grecia, in AEK - Giannina 0-2, si am inteles ca a evoluat senzational.

Ne-am inteles cu un preparator fizic, care e deja pe drum, tot spaniol. E recomandat de preparatorul fizic de la Barcelona. Sunt oameni care inteleg ce inseamna un club ca Dinamo", a adaugat Marius Nicolae.