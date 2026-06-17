Seara lui Messi s-a încheiat cu alte două goluri care l-au ajutat să egaleze recordul all-time deținut de germanul Miroslav Klose la Cupa Mondială, 16 reușite.

Lionel Messi, după Argentina - Algeria 3-0: "Am trecut prin niște zile complicate, nu are legătură cu sportul"

După ce ambele echipe au avut câte un gol anulat în debutul partidei, Lionel Messi a stabilit scorul primei reprize în minutul 17, când a înscris după o pasă a lui Rodrigo De Paul și un șut perfect, aproape de vinclu, din afara careului.

Imediat după prima sa reușită de la CM 2026, Messi a sprintat la marginea terenului și a sărbătorit alături de coechipieri. Starul lui Inter Miami a fost foarte emoționat, părând că a vărsat și câteva lacrimi pe care le-a șters imediat cu tricoul.