Mundo Deportivo citează publicația Globoesporte, care anunță că Raphinha va purta negocieri finale cu Al-Hilal. Clubul saudit ar fi gata să pună pe masă o ofertă de 170 de milioane de euro, astfel încât FC Barcelona să nu se opună transferului.

Raphinha ar putea pleca la Al-Hilal

Deși jucătorul brazilian a transmis recent că și-ar dori să rămână în Europa, Al-Hilal nu vrea să renunțe așa ușor la această mutare. Raphinha este atras cu un salariu mult mai mare decât la FC Barcelona, unde primește peste 12 milioane de euro pe sezon.

În plus, Al-Hilal și-ar dori să renunțe la Darwin Nunez ca să îl transforme pe Raphinha în marea vedetă a echipei.

Potrivit sursei citate, Rapihna a transmis că nu va purta negocieri decât după finalul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. Brazilia a început cu stângul acest turneu final, după o remiză cu Maroc, scor 1-1.

Cifrele lui Raphinha

Rapinha a avut câteva probleme medicale în acest sezon, motiv pentru care a adunat peste 100 de zile departe de gazon și a ratat 23 de meciuri oficiale.

Cu toate acestea, el are la activ 177 de meciuri oficiale pentru FC Barcelona. Brazilianul a înscris 75 de goluri și a livrat 59 de pase decisive, în tricoul "blaugrana".

Raphinha mai are contract cu FC Barcelona până în vara anului 2028.