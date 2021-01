Stanciu, dorit in Turcia cu ORICE PRET! Cat cere Slavia pe transferul mijlocasului si ce salariu ar avea 

Nicolae Stanciu (27 ani) a intrat pe lista obiectivelor unui club din Turcia.

Unul dintre cluburile importante din Super Lig, Trabzonspor, a pus ochii pe Nicolae Stanciu, iar turcii ar fi dispusi sa ii faca toate poftele mijlocasului roman. Conform digisport.ro, oficialii clubului sunt dispusi sa ii ofere un salariu de 1.5 milioane de euro pe sezon, iar contractul sau ar urma sa aiba o durata de trei ani.

Cu toate astea, Slavia Praga, echipa care l-a cumparat cu 4 milioane de euro de la Ahli, cere 10 milioane de euro in schimbul unuia dintre cei mai buni jucatori ai sai.

Turcii de la Trabzonspor nu sunt multumiti de suma ceruta de oficialii cehi, insa ar fi dispusi sa ridice oferta propusa pentru a-l transfera pe jucatorul roman. Principalul motiv al interesului pentru Stanciu il reprezinta si accidentarea serioasa a lui Abdulkadir Omur, decarul echipei, pe care antrenorul nu se poate baza.

In acest sezon, Nicolae Stanciu a jucat in 21 de meciuri in toate competitiile pentru Slavia Praga, a inscris 4 goluri si a oferit 4 assist-uri. Mijlocasul ofensiv este cotat la 4.5 milioane de euro conform Transfermarkt.