Fanii nemți au făcut spectacol în centrul Craiovei, la Târgul de Crăciun. Universitatea Craiova - Mainz, partidă contând pentru etapa a patra din grupa unică a Conference League, se va disputa astăzi, de la ora 19:45.

Fanii lui Mainz, show înainte de Universitatea Craiova - Mainz

Înaintea confruntării suporterii nemți au făcut atmosferă chiar în inima Craiovei. Aproximativ 1.000-1.200 de fani au scandat pentru Mainz, echipa lor favorită.

Vocile lor acompaniate de sunetul tobelor au creat o atmosferă specifică marilor meciuri din cupele europene, premergătoare confruntării de pe arena „Ion Oblemenco”.

Număr impresionant de bilete vândute pentru Universitatea Craiova - Mainz

Partida Universitatea Craiova - Mainz, din runda a patra de Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

După debutul cu victorie al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, oltenii au un examen dificil în Conference League. Îi vor întâlni pe nemții de la Mainz, o echipă mult mai bine cotată, cu un lot evaluat la 157 de milioane de euro, adică mult peste orice formație din campionatul nostru.

Din informațiile Sport.ro, meciul a generat un interes ridicat în rândul fanilor Universității. Vor fi prezenți aproximativ 23.000 de suporteri olteni la partida de pe „Ion Oblemenco”. De asemenea, 1.200 vor fi fani ai echipei-oaspete.

