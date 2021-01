N-ai fi crezut ca Messi poate RATA ASA! Si-a intins adversarii pe jos, dar nu a reusit sa inscrie! Ce a putut sa faca

Barcelona a trecut de Rayo Vallecano in optimile Cupei Spaniei, scor 2-1.

Catalanii au tremurat in minutul 63 al meciului, cand Fran Garcia a deschis scorul dupa un contraatac perfect al lui Rayo, insa bucuria gazdelor a tinut doar sapte minute.

De Jong i-a pasat genial lui Griezmann, care plecase bine de langa doi fundasi ai lui Rayo, a avansat in careu si i-a trimis lui Leo Messi, care aflat in fata portii a inscris fara probleme.

Acelasi De Jong a inscris si golul victoriei in minutul 80, dupa o faza superba facuta de Leo Messi si Jordi Alba. Argentinianul i-a pasat lui Alba, care a avansat cu balonul la picior si i-a centrat olandezului in fata portii.

Leo Messi a fost protagonistul celei mai mari ocazii pe final de meci, cand si-a insirat adversarii cu driblingurile obisnuite, insa nu a reusit sa trimita in poarta. Starul Barcelonei reusise sa depaseasca si portarul, insa in momentul sutului a socat pe toti, trimitand pe langa poarta, intr-o faza care in trecut ar fi fost rezolvata fara probleme.

Barcelona a reusit sa se califice in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, alaturi de inca patru echipe: Levante, Villarreal, Sevilla si Betis, urmand ca in cursul zilei de joi sa se afle si ultimele echipe calificate.

Duelurile din sferturi se vor stabili, ca si pana acum, in urma tragerii la sorti.