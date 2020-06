COVID-19 CONTRAATACA! Beijingul e in carantina, un nou caz in Noua Zeelanda, se anunta dezastrul in SUA si UK!

Coronovirusul nu se da batut si ameninta cu un al doilea val de imbolnaviri.

Autoritatile chineze sunt in stare de alerta, dupa ce marti au raportat 40 de noi infectari cu coronavirus, dintre care 27 doar in Beijing, iar noua forma este considerata mai agresiva, suferind mutatii dupa ce a bantuit Europa. Epicentrul este considerat piata agroalimnentara Xinfadi, din Beijing. Multe cartiere ale capitalei chineze au dispus masuri agresive de carantina, cu controale stradale politienesti si medicale, restrictii de calatorie si bariere la intrarea si iesirea din anumite zone. Gigantul asiatic se teme de un al doilea val de imbolnaviri cu Covid-19 si a dispus zeci de mii de teste preventive in fiecare zi, mai ales pentru grupurile de risc, dupa ce primul episod a produs, conform autoritatilor, peste 4.500 de decese si aproape 80.000 de infectari, in timp ce multe surse occidentale si asiatice acuza ca cifrele ar fi in realitate de pana la 40 de ori mai mari.

Cel mai probabil, autoritatile comuniste vor incerca sa fie proactive si nu vor reimpune masurile de carantina draconice de la inceputul anului din Wuhan, pentru ca China vrea sa isi dezmorteasca economia, care are nevoie de o crestere cu 3% in acest an pentru a se stabiliza, in conditiile in care multe tari au anuntat deja deschis un embargo pentru produsele din China si pe pietele financiare exista o reticenta crescuta in privinta companiilor chinezesti. World Health Organization si-a exprimat deja ingrijorarea ca situatia poate scapa din nou de sub contral, dat fiind marimea Beijingului, care are 21.5 milioane de locuitori si o densitate de 1.300 de locuitori pe km2. Taxiurile si aplicatiile de ride sharing au primit interdictia de a transporta clientii in afara orasului, purtarea masti a redevenit obligatorie, iar evenimentele sportive si culturale indoor au fost anulate.

Alta situatie tensionata este in India, unde trenurile au fost transformate in spitale de campanie, iar aglomeratia din zonele urbane ar putea provoca cea mai mare tragedie din timpul pandemiei de coronavirus, in conditiile in care sistemul sanitar este considerat printre cele mai precare din lume. Situatia este, deocamdata, mai grava in Brazilia, unde locuitorii favelelor sunt cei mai expusi, tara sud-americana ajungand deja la 900.000 de infectari si aproape 50.000 de decese, in timp ce presedintele Bolsonaro refuza in continuare sa considere pandemia mai mult decat o simpla gripa sezoniera. In Coreea de Sud, unde marti au fost raportate alte 34 de noi cazuri, jumatate in capitala suprapopulata Seul, autoritatile nu au impus restrictii suplimentare. In Noua Zeelanda, care a inregistrat trei saptamani fara vreun caz nou, a raportat ca doua persoane, care au revenit dintr-o calatorie in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testele pentru Covid-19. Filipine a reinstaurat carantina pentru orasul Cebu si a mentinut restrictiile de deplasare pentru Manila.

In SUA, Canada, Marea Britanie si in alte tari din Europa de Vest, precum Franta sau Germania, specialistii asteapta o explozie a cazurilor de infectare cu coronavirus, dupa ce au avut loc demonstratii zilnice cu zeci de mii de participanti pentru cauza Black Lives Matter. Desi masurile restrictive impuse de guvernele respectivelor tari ar trebui sa se relaxeze considerabil in perioada urmatoare, expertii medicali au atras atentia ca gravitatea situatiei se va constata abia peste 2-3 saptamani si ca guvernele nu ar trebui sa se grabeasca pentru a se ajunge din nou intr-o situatie dramatica. SUA, care a inregistrat peste 115.000 de decese si peste 2.1 milioane de infectari, abia a decis reluarea unor activitati economice, dupa ce tara a inregistrat zeci de milioane de someri si o scadere economica record de la Marea Criza de la inceputul anilor ’30.