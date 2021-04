Sume fabuloase incasate de Messi, Ronaldo si Neymar in plina pandemie! Cum arata topul celor mai bine platiti fotbalisti din 2020 

Vedetele din fotbal nu au fost afectate prea mult de criza cauzata de pandemie.

Potrivit jurnalistilor revistei France Football, Messi este cel mai bine platit fotbalist din 2020, incasand din salarii, bonusuri si de la sponsori 125 de milioane de euro, cu doar 6 milioane mai putin decat in 2019.

Pe locul 2 in topul fotbalistilor cu cele mai mari incasari se afla Ronaldo, cu 118 milioane de euro, urmat de Neymar, cu 98 de milioane de euro. In ciuda pandemiei, brazilianul a castigat anul trecut cu 3 milioane de euro mai mult decat in 2019.

Una dintre cele mai mari cresteri ale veniturilor se remarca in cazul lui Mbappe, care si-a dublat incasarile in 2020, castigand 32 de milioane de euro, la fel de mult ca Eden Hazard si Raheem Sterling.

Francezul legitimat la PSG mai este depasit in topul celor mai bine platiti fotbalisti de anul trecut doar de Gareth Bale, cu 38,6 milioane de euro, si Andres Iniesta, cu 34 de milioane de euro.

In top 10 se mai afla Robert Lewandowski, cu 30 de milioane de euro, si Antoine Griezmann, cu 28 de milioane de euro.

Tweet Neymar Ronaldo messi Mbappe pandemie Citeste si: