Dezvaluiri SOCANTE facute de antrenorul Atalantei! Italianul era INFECTAT cu coronavirus la returul din Champions League: "Mi-am zis ca nu pot muri, mai am multe de facut!"

Gian Piero Gasperini a marturisit ca a fost infectat cu coronavirus chiar in timpul returului cu Valencia, din optimile Champions League, incheiat 4-3.

Antrenorul Atalantei a dezvaluit intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport care au fost simptomele sale si cum s-a simtit chiar inaintea meciului cu Valencia, arbitrat de romanul Ovidiu Hategan.

"M-am simtit rau cu o zi inaintea meciului, iar in ziua meciului, la pranz am fost si mai rau. Daca va uitati la imagini, puteti vedea ca nu aratam deloc bine pe banca. Era 10 martie, iar urmatoarele doua nopti nu am putut dormi. Nu am avut febra, insa nu m-am simtit deloc bine.

La fiecare doua minute trecea cate o ambulanta, un spital fiind chiar langa terenul de antrenament. Zici ca eram in razboi! Noaptea ma gandeam ce mi se va intampla daca merg in acel spital. Mi-am zis ca nu pot pleca acum, mai am multe de facut.

Era un fel de gluma pentru a ma inveseli, dar chiar m-am gandit la asta. Apoi, pe 14 martie, am avut cel mai greu antrenament din ultimii ani. Am stat o ora pe banda si am alergat 10 kilometri. M-am simtit puternic, a fost minunat!", a declarat Gasperini.

Numerosi specialisti in domeniu au numit meciul tur dintre Atalanta si Valencia, jucat la Milano, pe 19 februarie, drept punctul zero al raspandirii coronavirusului. Stadionul a fost plin de oameni, iar multi suporteri au venit de la Bergamo, care ar fi fost epicentrul Covid-19 la Milano si inapoi.