Inca un CAZ POZITIV de coronavirus in campionatul englez! Ce se va intampla cu Premier League

Jucatorii echipelor din Premier League au fost testati pentru a cincea oara pentru coronavirus.

In Premier League se efectueaza saptamanal teste pentru a preveni raspandirea coronavirusului in randul jucatorilor. 12 peroasne au fost testate pozitiv in Anglia in primele patru runde de teste.

Toate cele 20 de cluburi din Premier League au inceput pregatirea colectiva, respectand regulile impuse. Premier League va reveni cu portile inchise, in ciuda testelor pozitive din ultima perioada.

Din martie nu s-a mai jucat fotbal in Premier Lague, insa Guvernul englez a aprobat ca sportul profesionist sa poata fi reluat dupa 1 iunie. Cluburile au reluat deja antrenamentele in echipa, iar asta este un pas major spre reluarea campionatului.

Liverpool e lider in Premier League si mai are nevoie de doar doua victorii in ultimele etape pentru a deveni campioana dupa 30 de ani. City este la 25 de puncte in spate si spera doar sa isi consolideze locul doi si se concentreaza pe Champions League.