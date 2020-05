Ce spune Marius Sumudica dupa ce unul dintre maseurii echipei a fost testat pozitiv cu coronavirus: "Azi i-a fost facut un nou test. Nu are niciun simptom"

Marius Sumudica a vorbit despre situatia de la Gazisehir Gaziantep, dupa ce unul dintre maseurii echipei a fost depistat cu COVID-19 zilele trecute.

Dupa acest lucru, echipa si-a intrerupt antrenamentele, fapt care l-a nemultumit pe Sumudica. Fostul antrenor al Astrei spera ca primul test sa fi fost o eroare, iar urmatorul sa fie negativ.

"Al treilea maseur a fost depistat pozitiv, un baiat numai cu masca si manusi peste tot. El nu venea decat la baza de pregatire. Acasa probabil a intrat in contact cu un membru al familiei. Şi la Besiktas au fost opt pozitivi si la cinci zile au iesit negativi. 80 de angajati: staff, paza, bucatarie, paza, toata lumea negativa, doar el pozitiv, a fost izolat, internat in spital. Azi i-a fost facut un nou test. Nu are niciun simptom. Ma afecteaza foarte mult ca nu pot sa-mi desfasor activitatea. De doua zile nu ne antrenam. Speram ca maine sa iasa negativ, sa fi fost o eroare, ca am inteles ca aceste teste dau si eroare. In momentul de fata suntem ingrijorati si eu si stafful. Nu stii niciodata ce se intampla, cand s-a infectat, daca a mai facut masaj", a declarat Marius Sumudica pentru TelekomSport.

La fel ca majoritatea campionatelor din Europa, Turcia dorestea ca fotbalul sa fie reluat dupa jumatatea lunii iunie.

