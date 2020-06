"Cainii" isi ataca rivalii: “Dinamo e dezavantajata clar! FCSB oricum juca fara spectatori si inainte de coronavirus”

„Dubla” din semifinalele Cupei Romaniei dintre Dinamo si FCSB se va disputa pe 24 iunie si 8 iulie, meciul tur fiind organizat cu tribunele goale.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui "ros-albilor", crede ca sansele sunt egale intre Dinamo si FCSB, din punct de vedere sportiv, deoarece Cupa Romaniei este o competitie imprevizibila, dar “cainii” vor avea de suferit pentru ca nu vor avea galeria alaturi.

“E pacat ca se joaca Dinamo - FCSB in semifinala, asta as fi dorit sa fie finala. E un meci de ultimul act. Eu cred ca sansele sunt 50-50, se stie ca meciurile de Cupa Romaniei sunt mai imprevizibile decat cele din Liga 1. Din pacate, Dinamo a avut ghinion la tragerea la sorti, dar, daca elimina FCSB, atunci au sanse 60-70% sa castige finala.

Cel mai dificil va fi ca Dinamo va juca fara spectatori, iar echipa isi trage puterea din galerie. O avantajeaza pe FCSB in aceasta ‘dubla’. FCSB oricum e obisnuita sa joace fara specatori, aveau spectatori putini si inainte de coronavirus. Nu sunt rautacios, asta e realitatea, stadionul lor e mai mult gol. Lotul FCSB e mai bine structurat, dar ‘cainii’ mei trebuie sa aiba atitudinea pe care au avut-o la ultimul meci direct, cand era Uhrin pe banca. Sa se gandeasca ca au milioane de dinamovisti in spate, care ii sustin din fata televizoarelor si le trimit energia lor.

Pentru Mihalcea nu e greu ca a fost aceasta pauza si urmeaza o avalansa de meciuri. El stie ce inseamna Dinamo, spiritul lui Dinamo, tricoul lui Dinamo si vestiarul lui Dinamo. Nu cred ca e ceva nou pentru el, nu va fi presiune suplimentara, pentru a jucat in ‘Groapa’ si stie ce se cere si ce asteptari sunt. Nu va fi surprins. Poate scrie istorie la Dinamo, daca castiga Cupa Romaniei in prima sa luna pe banca si dupa o pauza de aproape 10 ani pentru club.

E o telenovela cu vanzarea clubului, nici nu mai stii cine e interesat si cine vrea sa isi faca reclama. Dar, atata timp cat fanii sunt activi si alaturi de club, cat imping echipa de la spate si o tin pe sine, nu sunt probleme. Ce au facut ei in ultimii ani este ceva fabulos, cred ca unic in istoria fotbalului romanesc. Asta e si unul dintre motivele pentru care cred ca Dinamo merita sa castige Cupa in acest sezon”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.