BREAKING NEWS | Caz de CORONAVIRUS la Dinamo! Meciul cu Chindia este in pericol: anunt de ULTIMA ORA

A fost raportat primul caz de Covid-19 in Liga 1.

UPDATE 11:45: Rezultatele vor fi analizate din nou!

Toti membrii clubului Dinamo au primit astazi la 9 rezultatele, iar magazionerul a fost singurul pozitiv cu Covid-19. Testele vor fi analizate din nou, iar rezultatul va veni in 7 ore, anunta sursele www.sport.ro.

Magazionerul a venit cu mijlocul de transport in comun la baza sportiva de la Saftica, dupa ce banii de benzina au fost taiati, pentru a face economie la club.

In aceasta dimineata la Dinamo a fost depistat primul caz de coronavirus din Liga 1, potrivit Look Sport. Magazionerul echipei este infectat cu noul coronavirus, iar acum urmeaza se faca o acheta epidemiologica in interiorul clubului.

In functie de rezultatele urmatoarelor teste se va decide daca meciul cu Chindia se va juca sau nu.

Liga 1 se va relua in acest weekend, iar Secretarul General LPF, Justin Stefan, a declarat ieri ca niciun caz de coronavirus nu va putea sa opreasca reluarea fotbalului romanesc.

"In momentul in care ai un caz de COVID-19, ii izolezi pe cei care au fost contacti si se incepe o ancheta epidemiologica. Echipa respectiva va fi supusa unei anchete epidemiologice, iar pana la finalizarea anchetei acea echipa nu va fi programata. Vom incerca sa gasim date pentru reprogramare, iar in cel mai rau caz, echipa respectiva va pierde meciul cu 0-3. In niciun caz nu se va intrerupe campionatul", a declarat Justin Stefan in exclusivitate pentru PRO X.