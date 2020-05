Tragedie in fotbalul din Bolivia! Un jucator a pierdut lupta noul coronavirus la doar 25 de ani! Tatal si unchiul sau, RAPUSI si ei de boala

Deibert Frans Roman Guzman, fotbalist in varsta de 25 de ani, care juca in liga secunda la echipa University of Trinidad, a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus.

El a murit dupa mai multe saptamani de spitalizare.

Nu este singurul caz in care oamenii de fotbal din Bolivia au decedat din cauza COVID-19. Tatal jucatorului, Belizario Roman, fostul presedinte al clubului si unchiul acestuia, Luis Carmelo Roman, care era manager la echipa Deportivo Perejique, au decedat dupa ce au fost infectati cu nou coronavirus.

Cei 3 proveneau din statul Beni, una dintre cele mai afectate regiuni de coronavirus. Acestia au impartit aceeasi casa impreuna cu sotia si cei doi copii ai fotbalistului in varsta de 25 de ani.

Guzman a evoluat pentru nationala de tineret a Bolivie, iar in trecut a jucat in prima liga pentru echipa Nacional Potosi.

Jucatorul lui University of Trinidad a devenit primul fotbalist din Bolivia care a decedat din cauza noului coronavirus.

"Federatia Boliviana de Fotbal isi exprima sincere condoleante prietenilor si familiei lui Deibert Roman Guzman si ii cerem lui Dumnezeu putere in aceste momente grele", a fost mesajul transmis de presedintele Federatie de fotbal din Bolivia.

Pana in prezent Bolivia a avut peste 8 mii de cazuri de infectare cu coronavirus, iar 293 de persoane au decedat.