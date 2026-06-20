Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey au câştigat, sâmbătă, medaliile continentale de aur în proba de dublu mixt la Cluj-Napoca, la Campionatul European U21 de tenis de masă.

Iulian Chiriţa, campion european U21 la dublu mixt

În BTarena, Iulian Chiriţa a obţinut primul titlu european U21. Românul şi galeza Anna Hursey sunt, de asemenea, vicecampionii mondiali U19 en-titre, statut obţinut în 2025 tot în Cluj-Napoca.

În ultimele zile, perechea Iulian Chiriţa/Anna Hursey (Ţara Galilor), principala favorită de la CE U21, a învins de patru ori pe tabloul principal, iar în finala europeană a arătat o formă de zile mari în jocul prestat împotriva germanilor Wim Verdonschot/Josephina Neumann (#9).

Evoluție excelentă în finală pentru Chiriță și Hursey

Favoriţii noştri au fost eficienţi în primele două seturi, printr-o strategie în faţa căreia adversarii n-au avut răspunsuri pe măsură. Germanii au relansat finala după ce au câştigat al treilea set, însă Anna Hursey şi Iulian Chiriţa au avut resursele necesare în jocul de la masă pentru 3-1 (11-8, 11-5, 7-11, 11-9) şi titlul continental.

De-a lungul tabloului, campionii europeni U21 au mai câştigat cu:

William Bergenblock (Suedia)/Alexandra Chiriacova (Republica Moldova) 3-2 (11-5, 11-6, 7-11, 10-12, 11-4)

Vit Kadlec (Cehia)/Elinor Davidov (Israel) 3-0 (11-5, 15-13, 11-7)

Anna Brzyska/Mateusz Zalewski (Polonia) 3-1 (11-5, 11-5, 11-13, 11-8)

Brin Vovk/Sara Tokic (Slovenia) 3-0 (11-8, 11-3, 11-5)

Pe podium, la dublu mixt, au urcat şi Andrei Istrate şi italianca Nicole Arlia (Italia), medaliaţi cu bronz.

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