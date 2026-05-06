Cum s-a terminat meciul naționalei masculine cu reprezentativa Chinei, la Campionatul Mondial de tenis de masă din Londra

Alexandru Hațieganu
Visul frumos s-a terminat pentru reprezentativa condusă de Andrei Filimon, la Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe.

Condus de președintele Cristi Romanescu, tenisul de masă românesc se luptă la toate competițiile de anvergură cu adversari valoroși. Dacă la Europene, tricolorii dau și peste asiatici naturalizați, la Mondiale e și mai greu. Echipele din Asia sunt greu de contracarat.

Băieții au fost eliminați de la Mondialul pe echipe de la Londra după un parcurs excelent. China le-a stat în cale.

Echipa masculină de tenis de masă a României a jucat admirabil la ultima apariţie de la Campionatul Mondial Londra 2026, miercuri, împotriva deţinătoarei titlului, însă a fost eliminată de pe tabloul principal după 1-3.

Aflată între primele 16 echipe ale lumii, România, vicecampioana europeană en titre, a întâlnit China, campioana mondială a ultimelor 11 ediţii, într-un duel captivant, în care tricolorii şi-au jucat şansa până la capăt pentru calificarea în sferturile de finală.

Eduard Ionescu l-a învins pe al 21-lea jucător al lumii

Eduard Ionescu (#41 mondial) a reuşit un joc magistral împotriva lui Liang Jingkun (#21 mondial), în faţa căruia a atacat fulgerător şi şi-a calculat fiecare mişcare pentru o victorie fără set cedat. Cu un plus de încredere şi o strategie pe care adversarul nu a putut să o contracareze, sportivul român a adus România în avantaj după 3-0 (11-5, 11-7, 11-6).

Iulian Chiriţa (#92 mondial) a menţinut suspansul în meciul România – China, după ce a reuşit un set secund solid împotriva liderului mondial Wang Chuqin, dar pe care l-a cedat la limită. Meciul, animat de schimburi spectaculoase şi un ritm alert, a fost cedat de tricolor, scor 0-3 (5-11, 10-12, 5-11).

Al treilea meci i-a adus faţă în faţă pe Ovidiu Ionescu (#153 mondial) şi Lin Shidong (#6 mondial) şi, în ciuda unui început cu un joc consistent din partea sportivului nostru, meciul a fost pierdut, scor 0-3 (9-11, 6-11, 4-11).

Revenit la masă, Eduard Ionescu a câştigat patru seturi din totalul de şase disputate împotriva sportivilor chinezi. În al patrulea meci al întâlnirii, el l-a întâlnit pe Wang Chuqin. Tricolorul şi-a asumat mai multe lovituri riscante şi a neutralizat jocul adversarului într-un set al doilea superb, pe care l-a trecut în dreptul său.

Totuşi, tricolorul nu a mai controlat a doua parte a meciului cu liderul mondial şi l-a cedat, scor 1-3 (8-11, 11-8, 3-11, 4-11). Echipa masculină a României a învins Benin (3-0), Argentina (3-0), Peru (3-1) în faza grupelor, apoi a eliminat Polonia (3-2) de pe tabloul principal.

