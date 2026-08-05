În eșalonul secund românesc, doar jumătate dintre participante pot visa la promovarea în Superliga. Nu mai puțin de 11 formații nu au drept de promovare din cauza formei de organizare, printre acestea numărându-se Steaua București, CS Dinamo, CSM Slatina, CSC Șelimbăr sau CS Afumați. DETALII AICI

Situația a fost comentată de Daniel Isăilă, antrenorul român aflat de mai mulți ani în Emiratele Arabe Unite, care consideră că fotbalul românesc traversează un regres evident.

Daniel Isăilă, revoltat: „E penibil!”

„Suntem într-un regres continuu și nu văd nicio îmbunătățire. Cel mai bun exemplu: uitați-vă în Liga a II-a. Echipe care au retrogradat din prima ligă s-au desființat. Sunt mai multe. Jumătate dintre echipele din Liga a II-a nu au drept de promovare, ceea ce mi se pare penibil.

E o problemă generală a societății noastre. Educație, sănătate, sport… toate problemele ies la suprafață mai devreme sau mai târziu. Totul e făcut de mântuială, fără suport, fără proiecte sănătoase.

Cum am ajuns acum cu energia? Mă uit cu groază. Avem atâtea sisteme și n-am putut face, în atâția ani, un sistem pentru a stoca energia. Și atunci de ce să avem așteptări ca sportul să fie altfel? Nu există legi care să ajute oamenii să susțină financiar sportul. Sau să-i oblige, moral, nu știu… să nu dea doar bani la stat, ci să întoarcă ceva înapoi prin ceea ce investesc în sport”, a declarat Daniel Isăilă pentru Sport Total FM.

În prezent, Daniel Isăilă o pregătește pe Baniyas, formație din Emiratele Arabe Unite, unde a revenit în luna ianuarie. De-a lungul carierei, tehnicianul de 54 de ani le-a mai antrenat pe Astra Giurgiu, FC Brașov, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș, Al-Hazem și Khor Fakkan, dar a fost și selecționerul naționalei U21 a României, precum și secundul lui Anghel Iordănescu la prima reprezentativă.